CAA पर रार जारी, सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सोनिया को कहा 'नाजी'

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर शनिवार को निशाना साधते हुए उन्हें 'नाजी' करार दिया।

RSS के बाद भाजपा का मेगा प्लान, तीन करोड़ परिवारों को समझाएंगे CAA

कांग्रेस पार्टी द्वारा शुक्रवार को जारी सोनिया गांधी के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ट्विटर पर कहा, "नाजी सैनिक की बेटी असली नाजी है, जो सीएए को मुस्लिम विरोधी बताकर झूठ फैलाने का कार्य कर रही है। यदि आप हिंदुत्ववादी हैं, तो आप निश्चित तौर पर मुस्लिम विरोधी होंगे और यदि आप मुस्लिम समर्थक हैं, तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं।"

The true Nazis are the Nazi soldier’s daughter led uprising on a lie that CAA is anti Muslim! If you are pro Hindu then you must be anti muslim . If you are pro Muslim you are secular