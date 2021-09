भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुए दिलीप घोष, सुकांता मजूमदार बंगाल में पार्टी प्रमुख बने

नई दिल्ली। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने राज्य भाजपा प्रमुख दिलीप घोष को तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त करा है। उनकी जगह सुकांता मजूमदार को बंगाल भाजपा का मुखिया बनाया गया है।

वहीं, बेबी रानी मौर्य को भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने इस माह की शुरुआत में उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था।

