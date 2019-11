खास अंदाज में संसद पहुंचे बीजेपी सांसद सनी देओल, मुस्कुराते हुए मारी एंट्री

नई दिल्ली। बीजेपी सरकार की वापसी के बाद संसद का दूसरा सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। एक तरफ विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ एनडीए सांसद अपनी उपलब्धियों और विकास कार्यों को गिनाने में जुटे हैं। सोमवार को सत्र शुरू होते ही दिग्गज नेता सदन पहुंचने लगे।

इस दौरान सबकी नजरें गुरदासपुर से सांसद सनी देओल पर टिकीं थीं। दरअसल अभिनेता से नेता बने सांसदों में सनी देओल काफी एक्टिव सांसद माने जा रहे हैं। अब तक के सभी सत्रों में उनकी उपस्थिति भी अच्छी रही है।

