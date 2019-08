सनी देओल ने विदेश मंत्री से की मुलाकात, वीना बेदी केस में मदद के लिए कहा धन्यवाद

नई दिल्ली। पंजाब के गुरदासपुर से सांसद सनी देओल ( BJP MP Sunny Deol ) इन दिनों जमकर सुर्खियां बंटोर रहे हैं। कुवैत में फंसी एक भारतीय महिला को स्वदेश लाने के चलते इन दिनों पूरा उनकी पीठ थपथपा रहा है।

कुवैत में फंसी वीना नाम की महिला को सनी देओल के प्रयासों के बाद सुरक्षित स्वदेश लाया जा सका। हालांकि इस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एफेयर्स यानी MEA ने तुरंत कार्रवाई की।

MEA की इसी त्वरित कार्रवाई को लेकर उन्हें बधाई देने के लिए बीजेपी सांसद सनी देओल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर ( Foreign Minister S Jaishankar ) से बुधवार को मुलाकात की।

विदेश मंत्री को दिया धन्यवाद

बीजेपी सांसद सनी देओल ने बुधवार को वीना बेदी मामले में विदेश मंत्रालय की ओर से उठाए गए कदमों के सिलसिल में विदेश मंत्री से मुलाकात की।

इस दौरान बीजेपी सांसद सनी देओल ने उन्हें तुरंत कार्रवाई कर महिला को सुरक्षित भारत ले आने के प्रयास के लिए धन्यवाद भी दिया।

सनी देओल ने कहा कि विदेश मंत्रालय की तुरंत एक्शन के चलते वीना बेदी को सही सलामत भारत लाया जा सका।

आपको बता दें कि जालंधर के पास भिखीविंड का है जहां 45 वर्ष की वीना बेदी को नौकरी के नाम पर एक पाकिस्तानी एजेंट को बेच दिया गया था।

महिला को बताया गया कि उन्हें कुवैत में हाउस कीपिंग की नौकरी मिलेगी। उनकी सैलरी तीस हजार होगी, लेकिन वीना के लिए सब कुछ वैसा नहीं था जैसा कि बताया गया था। कुवैत में वीना के साथ मारपीट होती थी और उसे एक ही जगह बंद करके रखा जाता था।

अपनी बेटी को लेकर परेशान वीना के परिवार ने जब सनी देओल को पूरी बात बताई तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया. सनी ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और कुवैत और कनाडा की दो हृत्रह्र की मदद ली और महिला को घर वापस लाने की कार्रवाई शुरू की।

