नई दिल्ली। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम बदले जाने के योगी सरकार के फैसले का बीजेपी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के दलित सांसद उदित राज ने कहा कि मुझे ऐसी कोई खास वजह नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से बाबा साहेब के नाम में सरकार बदलाव कर रही है। इस मामले में बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है।

दलित समुदाय ने जाहिर की नाराजगी

बीजेपी सांसद ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की यह निजी स्वतंत्रता है कि वो खुद का परिचय कैसे करवाना चाहता है। इस मामले में विवाद पैसा करना अनावश्यक है। इस मामले में दलित समुदाय ने पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। बता दें कि यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश में अंबेडकर के नाम के साथ उनके पिता रामजी मालोफी सकपाल का नाम जोड़ा जाएगा।

I don't find any reason to change his name, it's an individual's freedom to decide how he wants to be known, Why create a controversy unnecessarily? The Dalit community has expressed its displeasure: Udit Raj, BJP MP, on the addition of 'Ramji' to BR Ambedkar's name by UP govt pic.twitter.com/sRgUNPojiY