वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के दौरान संसद में सोते दिखे भाजपा सांसद, अर्थव्यवस्था पर बोल रही थीं

नई दिल्ली : हाल ही में महाराष्ट्र में भाजपा ने रातोरात सरकार बनाई थी, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही उसने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री समेत भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ा था। अब 28 नवंबर को संसद में भाजपा सांसद सोते दिखें। वह भी तब जब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कह रही थीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से नहीं गुजर रही है। इसी समय संसद सत्र को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों ने राज्यसभा में आर्थिक स्थिति पर बहस के दौरान संसद सदस्यों और मंत्रियों को सोते देखा।

वीडियो वायरल

वित्त मंत्री संसद में जब आर्थिक मंदी पर सवालों का जवाब दे रही थीं। उसी समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान दो भाजपा सांसद सोते दिखाई दिए। जब वह अपने जवाब के साथ आगे बढ़ीं तो वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को भी नींद से जागने की कोशिश करते देखा गया। सोने वालों में केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय भी शामिल थे।

State of our economy caught on camera!



Most BJP Rajya Sabha members were found snoring during #NirmalaSitharaman's speech!! pic.twitter.com/QGKknJBpEP