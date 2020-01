जगत प्रकाश नड्डा बने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई है। जगत प्रकाश नड्डा को सोमवार को पार्टी मुख्यालय में निर्विरोध भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे।

इस चुनाव की तैयारी को लेकर शनिवार से ही भाजपा मुख्यालय में मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया था। बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा उपमुख्यमंत्रियों, प्रदेश प्रमुख, महासचिव भी मौजूद हैं।

इस पद के लिए नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध नया अध्यक्ष चुना गया। पार्टी मुख्यालय में आयोजित चुनाव प्रक्रिया के दौरान केवल नड्डा की ओर से ही नामांकन किया गया।

