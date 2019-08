बीजेपी सांसदों से बोले पीएम मोदी- अपने बूते जीतना अगला चुनाव, परिवारवाद से भी बचो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने बीजेपी सांसदों के अभ्यास वर्ग ( BJP orientation programme ) के समापन पर सांसदों को कई नसीतहतें दी। इस दौरान पीएम ने सांसदों से कहा कि वह अभी से 2024 की तैयारी शुरू कर दें। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता से वही वादा करें, जो पूरा कर सकते हैं।

परिवारवाद से बचें सांसद: मोदी

संसदीय आचरण का पाढ़ पढ़ाते हुए पीएम मोदी ( PM Narendra Modi ) ने कहा कि आप लोगों पर अपने संसदीय परिवार ( क्षेत्र की जनता) के साथ ही अपने निजी परिवार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें के कि परिवारवाद को कभी हावी ना होने दें।

बीजेपी ने लगाई अनुशासन की पाठशाला, पिछली सीट पर बैठे दिखे पीएम मोदी

Sharing some glimpses from the second day of the ‘Sansad Karyashala’ where once again we had productive discussions.



Highlighted ways to strengthen our organisation and work for India’s progress with even greater vigour. pic.twitter.com/FCzcNZMa1f