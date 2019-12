संसद भवन में भाजपा संसदीय दल की बैठक शुरू, मंत्रियों और सांसदों को जारी होंगे खास निर्देश

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसदीय दल की बैठक संसद के पुस्तकालय भवन में हुई। बैठक में पीएम ने सांसदों के बिल पर चर्चा और पारित होने के दौरान सदन से गैर हाजिर होने को लेकर चिंता जताई ।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों तक पीएम मोदी का संदेश पहुंचाया।

बता दें कि पीएम मोदी संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं थे। वह चुनाव प्रचार के लिए झारखंड दौरे पर हैं। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी मंत्री और सांसद हिस्सा लिए।

