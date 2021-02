बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने पास किया राजनीतिक प्रस्ताव

नई दिल्ली। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की रविवार को एनडीएमसी कॉन्वेंशन सेंटर आयोजित बैठक में बंगाल सहित सभी चुनावी राज्यों में पार्टी की तैयारियों और रणनीतियों को लेकर दिनभर चर्चा हुई। बैठक के बाद पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि आज की बैठक में बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही और अलोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने का राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है।

BJP Chief JP Nadda asked party workers to run campaigns on various issues. The workers will work among farmers on issues to make farmer produce organisation to support them & to improve livelihood of tribal communities with Van Dhan (scheme): BJP General Secretary Bhupender Yadav https://t.co/bO6LimJYIK pic.twitter.com/K1928F0thP