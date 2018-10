जन्मदिन विशेषः कैसे अमित शाह ने भाजपा को बना दिया दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का सोमवार को 54वां जन्मदिन है। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में जन्मे अमित शाह का पूरा नाम अमितभाई अनिल चंद्र शाह है। अमित शाह से भाजपा जानते हैं अमित शाह के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से।

जानकारी के मुताबिक जब अमित शाह केवल 14 साल के थे तभी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उन्होंने 1983 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उस वक्त वो आरएसएस की छात्र शाखा यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नेता बने। इसके बाद 1986 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी 1987 में भाजपा से जुड़े। शाह को 2016 में भाजपा का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 2016 में फिर से वे दोबारा पार्टी के अध्यक्ष बने।

Greetings to @BJP4India President Shri @AmitShah on his birthday. Under Amit Bhai’s leadership, the Party has expanded significantly across India. His rigour and hard work are great assets for the Party. I wish him a long and healthy life.