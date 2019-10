हरियाणा में अमित शाह ने भरी हुंकार, रैली में कांग्रेस पर किया जोरदार वार

नई दिल्ली। देश में आगामी दो विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी के फायरब्रांड नेताओं में शुमार और कई चुनावों में जीत के रणनीतिकार रहे गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को हरियाणा में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को लेकर तीखे बाण चलाए।

शाह ने कैथल में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार हरियाणा में 75 सीटों के पार वाली सरकार बनेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कैथल से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारा है।

Home Minister Amit Shah in Kaithal, Haryana: Defence Minister Rajnath Singh performed 'Shashtra Pujan' of Rafale yesterday in France. Congress did not like it. Is 'Shashtra Pujan' not performed on Vijayadashami? They should ponder over what needs to be criticised and what not. pic.twitter.com/sCH6fQy3BL