कांग्रेस ने लगाया प्रियंका गांधी की जासूसी का आरोप, भाजपा बोली- कल्पना है

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस के उस दावे को रविवार को खारिज कर दिया, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी व्हाट्सएप के जरिए जासूसी का निशाना बनाया गया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस चीजों की कल्पना कर रही है।

व्हाट्सऐप जासूसी विवाद पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, मानवाधिकारों का हनन

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर कहा, "क्या हमने कांग्रेस को ऐसी चीजों की कल्पना करते नहीं देखा है, जो थी ही नहीं?"

Haven’t we seen Congress imagining things that don’t exist? Remember them claiming that Rahul Gandhi’s life was in danger when a green light, off a video camera, flashed on his face during a media briefing. Well, that is the level of their leaders’ credibility in public life... https://t.co/S7FHOzuOzm