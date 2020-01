दिल्ली विधानसभा चुनाव: भाजपा ने 26 की काटी टिकट, इन नए चेहरों को दिया मौका

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। खास बात है कि भाजपा ने इस बार 26 नेताओं के टिकट काटे हैं। इसमें भाजपा दिल्ली के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और रिठाला सीट से तीन बार के विधायक रहे कुलवंत राणा का नाम प्रमुख तौर पर है।

अभी-अभी भाजपा ने जारी कर दी दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची, जानिए किसका नाम जुड़ा और कटा

कुलवंत राणा 2003 में दिल्ली से चुनाव जीतने वाले सबसे नौजवान उम्मीदवार रह चुके हैं। वह 2008 और 2013 में भी रिठाला से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। भाजपा ने अभी नई दिल्ली, महरौली, संगम विहार सहित 13 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं।

भाजपा ने 2015 में चुनाव लड़कर हार जाने वाले कई नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया है। मिसाल के तौर पर रिठाला सीट से तीन बार के विधायक रहे कुलवंत राणा की जगह मनीष चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि कुछ मामलों में घिरने के कारण भाजपा ने इस बार कुलवंत को मैदान में नहीं उतारा है।

