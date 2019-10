महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव: BJP ने जारी किया संकल्प पत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही पांच साल में 1 करोड़ नौकरी देने की भी घोषणा की गई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक 6 दिन पहले भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है।

कई क्षेत्रों में तेजी से विकास करने क का वादा

संकल्प पत्र में ग्रामीण इलाकों में 30 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का वादा किया गया है। बुनियादी जरूरतों को पूरी करने के लिए 5 लाख करोड़ निवेश की भी चर्चा की गई है। इससे पहले भाजपा ने 13 अक्टूबर को हरियाणा में संकल्प पत्र जारी किया था। संकल्प पत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की भी मांग की गई है।

ये भी पढ़ें: सीएम फड़णवीस का बड़ा बयान, उद्धव कहेंगे तो आदित्य डिप्टी सीएम बनेंगे

Mumbai: Bharatiya Janata Party (BJP) Working President JP Nadda and Maharashtra CM Devendra Fadnavis release party's manifesto for the upcoming Maharashtra assembly elections. pic.twitter.com/3b85R3tHiO