हरियाणा विधानसभा चुनाव: भाजपा ने जारी की पहली सूची, बबीता फोगाट दादरी से लड़ेंगीं चुनाव

नई दिल्ली। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 78 प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं। पहलवान से नेता बनीं बबीता फोगाट को दादरी से भाजपा ने टिकट दिया है। वहीं सोनीपत के बरौदा से योगेश्वर दत्त कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। जबकि संदीप सिंह पहोवा से सियासी मैदान में उतरेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे।

वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बरौला को टोहना से टिकट दिया गया है। अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट दिया गया है। सोनीपत से कविता जैन को टिकट मिला है।

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान ने भारतीय लोगों पर दागी मिसाइल, इंडियन आर्मी ने उड़ा दी कई चौकियां

21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव

भाजपा ने 38 मौजूदा विधायकों को इस बार टिकट दिया है। भाजपा की इस सूची में 9 महिलाओं और 2 मुसलमानों को भी टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। वहीं 24 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे।

BJP releases its first list of 78 candidates for #HaryanaAssemblyPolls. https://t.co/lxbhbqQA3J pic.twitter.com/ieueZ4d4Ip