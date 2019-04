नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार देर रात दिल्ली की दो और लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इनमें हाल ही राजनीति की पिच पर उतरे टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को भाजपा ने पूर्वी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि इस सीट के मौजूदा सांसद महेश गिरी का पत्ता कट गया है। वहीं, तमाम उहापोह के बाद आखिरकार मीनाक्षी लेखी को पार्टी ने नई दिल्ली से दोबारा उम्मीदवार बनाया है।

दिलचस्प बात है कि तमाम अटकलों पर विराम लगाने के बाद गौतम गंभीर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर नई दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मीनाक्षी लेखी यह सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुईं। इसके बाद पार्टी ने सोमवार को गंभीर को पूर्वी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बना दिया।

वो 10 राजनेता जो आजतक कोई भी लोकसभा चुनाव नहीं हारे

हालांकि दिलचस्प बात है कि भाजपा ने गौतम गंभीर की उम्मीदवारी के लिए पूर्वी दिल्ली से अपने सिटिंग एमपी महेश गिरी का पत्ता काट दिया है। 2014 लोकसभा चुनाव में महेश गिरी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को 90 हजार से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी थी। श्री श्री रविशंकर के शिष्य और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े महेश गिरी आध्यात्मिक संगठन से जुड़े रहकर भी सामाजिक कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं।

24th list of BJP candidates for ensuing General Elections to the Parliamentary Constituencies of Delhi finalised by BJP CEC. pic.twitter.com/u8C9r0zkrn