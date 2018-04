नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के नोटिस खारिज होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को कानून का ज्ञान नहीं है। बीजेपी सांसद मीनाक्षा लेखी ने कहा कि कांग्रेस देखना चाहती थी कितने लोग उसके साथ है। लेखी ने कहा कि कांग्रेस आंबेडकर के कामों का श्रेय ले रही है और गलत बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दुनिया में चुनाव आयोग की छवि खराब की है। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 15 साल से चुप रहने वाले 15 मिनट बोलने की बात कर रहे हैं। राहुल एक असफल राजनेता हैं और ओछी राजनीति करते हैं।

Congress party has a long history of disrupting institutions of democracy. The rule of law can not be confused with the rule of dynasty: Meenakshi Lekhi, BJP after impeachment motion against CJI was rejected by Vice President Venkaiah Naidu pic.twitter.com/puNv5cf2Kw