इटली के लिए रवाना हुए राहुल गांधी तो BJP ने उठाए सवाल, फिर कांग्रेस ने ऐसे किया पलटवार

नई दिल्ली। देशभर में चल रहे किसान आंदोलन में सरकार को लगातार घेर रही कांग्रेस ( Congress Foundation Day ) का 28 दिसंबर को स्थापना दिवस है। लेकिन स्थापना दिवस के ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) इटली के लिए रवाना हो गए। ऐसे में बीजेपी को बैठे-बिठाए एक मुद्दा मिल गया।

बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के इटली रवाना होने के चलते कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इटली जाने को उनके छुट्टी मनाना से जोड़कर चुटकी ली है। वहीं बीजेपी के इन बयानों पर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया है।

कोरोना संकट के बीच केंद्रीय मंत्री की लोगों से अजीब अपील, जानिए क्यों दिन में एक बार नो कोरोना नो कहने को कहा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं और पार्टी के स्थापना दिवस पर वो अनुपस्थित रहे। राहुल के इटली रवाना होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीटर कर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा- 'भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, आज वह इटली वापस चले गए।'

वहीं बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह ने राहुल की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल को बधाई, यहां कांग्रेस स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी विदेश में आराम कर रहे है। शायद बहुत थक गए हैं।

Rahul Gandhi has gone to see his grandmother. Is it wrong? Everybody has the right to undertake personal visits. BJP is indulging in low-level politics. They are targeting Rahul Gandhi because they want to target only one leader: Congress General Secretary KC Venugopal pic.twitter.com/5bqLkzvOX4