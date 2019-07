झारखंड चुनाव की पिच, टीम भाजपा की निगाह एमएस धोनी पर

नई दिल्ली। झारखंड में विधानसभा चुनाव ( Jharkhand Assembly Election ) नजदीक आ रहे हैं। प्रदेश में अपनी मजबूती दर्ज कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां की राजनीतिक पिच पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर दांव ( BJP targets MS Dhoni ) लगा सकती है। खबर हैैं कि भाजपा एमएस धोनी ( MS Dhoni ) को यहां पर अपना चेहरा बना सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भाजपा के लिए महेंद्र सिंह धोनी जीत की कंफर्म टिकट हैं। माही की प्रसिद्धि के चलते भाजपा को झारखंड मुक्ति मोर्चा ( JMM ), राष्ट्रीय जनता दल ( RJD ) और कांग्रेस ( Congress ) जैसे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की तुलना में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा।

कहा जा रहा है कि भाजपा धोनी को लेकर हर तरह की तैयारी कर चुकी है। यानी अगर धोनी पार्टी की टिकट पर ( BJP targets MS Dhoni ) चुनाव लड़ते हैं तब तो कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन अगर धोनी पार्टी में शामिल नहीं होतेे हैं, तो वह भाजपा के लिए चुनावी अभियान में शामिल हो जाएं।

