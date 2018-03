नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टी भाजपा ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। दोंनों दलों ने राम नवमी के अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियों का आयोजन किया, साथ ही जुलूस भी निकाले। इस जुलूस के दौरान कई हिन्दू संगठनों की तरफ से हवा में हथियार लहराने की तस्वीरें भी सामने आई है।

संघ परिवार ने भी निकाला भव्य जुलूस

आपको बता दें कि भाजपा इस रैली के आयोजन को बंगाल में हिन्दुओं को एकजूट करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बता रही है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी इस शुभ अवसर पर राज्य के लोगों को बांटने में सफल नहीं हो पाएगी। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में रंगारंग जुलूस निकाले और पूजा का आयोजन किया। जबकि कोलकाता में संघ परिवार के सदस्यों की ओर से भी रामनवमी के मौके पर रैलियां आयोजित की गईं और भगवा झंडे एवं पोस्टरों से सजाए गए जुलूस निकाले गए।

Ram Navami 2018: इन 4 कामों से दूर होगी गरीबी और दुर्भाग्य, जानें रामनवमी पूजन का शुभ मुहूर्त

योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने जा रही हैं कांग्रेस विधायक अदिति सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कर दिया बहुत बड़ा वादा

Ram Mandir Mahotsav Samiti took out a procession on the occasion of #RamNavami where people were seen brandishing swords, in West Bengal's Siliguri pic.twitter.com/UZudBIo0Hn