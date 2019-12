झारखंड चुनाव में हार से सकते में भाजपा, हाईकमान ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में मनमुताबिक सफलता हासिल न कर पाने वाली सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अब झारखंड में जबर्दस्त हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद पार्टी हाईकमान सकते में है। हाईकमान ने झारखंड प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नित्यानंद राय से इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

ओम माथुर ने हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले ही हाईकमान को कह दिया था कि उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। लिहाजा, पूरा चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में ही चला। यानी हार का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ रघुवर दास पर ही फोड़ने की तैयारी कर ली गई है। चुनाव प्रचार के दौरान हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए नौ रैलियों को संबोधित किया था।

CAA-NRC के विरोध के बीच झारखंड चुनाव परिणाम से खुश हुईं ममता बनर्जी

झारखंड भाजपा के एक बड़े नेता ने बताया कि जमीनी हालात से उलट पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ी। मुख्यमंत्री ने विकास को आधार बनाने के बजाय 'घर-घर रघुवर' जैसे चुनावी नारे दिए। रघुवर की कार्यशैली से जनता तो जनता, पार्टी के कायकर्ता तक नाराज थे।

उन्होंने कहा कि भाजपा बागी हुए कद्दावर नेता व मंत्री रहे सरयू राय तक को मना नहीं पाई। कहा जा रहा है कि सरयू फैक्टर से भाजपा की पांच सीटें प्रभावित हुईं। ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व धारा 370, राम मंदिर और नागरिकता कानून को चुनावी मुद्दा बनाने में लगी रही।

बता दें कि लोकसभा में नागरिकता कानून 9 दिसंबर को पास हो गया था और 12 दिसंबर को इस पर राज्यसभा की भी मुहर लग गई थी। नौ दिसंबर के बाद झारखंड में तीन चरण के चुनाव हुए, जिनमें 48 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें भी बाद के दो चरण की 31 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी राज्य के औसत से ज्यादा है।

केरल के राज्यपाल आरिफ बोले- संविधान सम्मत है CAA , खिलाफ लगे तो कोर्ट जाए

इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ज्यादा सघन रैलियां भी हुईं। आखिरी चरण की 16 सीटों के लिए तो प्रधानमंत्री की दो रैलियां हुईं। जाहिर है कि वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश का खामियाजा भी भाजपा को उठाना पड़ा।

I thank the people of Jharkhand for having given @BJP4India the opportunity to serve the state for many years. I also applaud the hardworking Party Karyakartas for their efforts.



We will continue serving the state and raising people-centric issues in the times to come.