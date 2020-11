Punjab में BJP विधानसभा की सभी 117 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, युद्धस्तर पर शुरू की तैयारी

चंडीगढ़। बिहार में एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अब भाजपा ( BJP ) का मिशन बंगाल और पंजाब शुरू हो गया है। जहां पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने को लेकर भाजपा कड़ी मशकत कर रही है, वहीं सहयोगी शिरोमणी अकाली दल के NDA से अलग होने के बाद पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है।

पंजाब में 2022 ( Punjab Assembly Election ) में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा महासचिव तरूण चुग ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उनकी पार्टी 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर लड़ेगी।

एनडीए छोडऩे के बाद अकाली दल ने किया संयुक्त विपक्ष का आह्वान

उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जमीनी स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करके राज्य के 23000 मतदान केंद्रों पर सांगठनिक ढांचा मजबूत किया जा रहा है। चुग ने कहा 'भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 नवंबर को पार्टी के दस जिला कार्यालयों का डिजिटली उद्घाटन करेंगे। साथ ही राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने और पार्टी कार्यकताओं में एक जोश भरने के लिए तीन दिन की यात्रा पर पंजाब आएंगे।

Bharatiya Janata Party (BJP) is strengthening its organization on a war footing to contest all 117 Assembly seats in Punjab: BJP General Secretary Tarun Chugh (16.11.2020) pic.twitter.com/LPT8Jvnsk9