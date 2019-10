हरियाणा में गोपाल कांडा से समर्थन नहीं लेंगे: रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर पार्टी सिरसा से जीते निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा से समर्थन नहीं लेगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि भाजपा हरियाणा में जननायक जनता पार्टी (JJP) और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से स्थिर सरकार बनाएगी।

Union Minister Ravi Shankar Prasad: We will go to meet the Governor, and request him to invite us to form the government. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/lvy8vgQGM5