कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, बीजेपी ने बेंगलूरु में हासिल की बड़ी जीत

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर आई है। दो राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक दलों के लिए हर दिन काफी खास है।

ऐसे में छोटी-छोटी जीत भी पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं के लिए प्रोत्साहन का काम करती है।

ऐसी ही एक जीत एक बार फिर बीजेपी के खाते में आई है।

भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के बेंगलूरु में बड़ी जीत हासिल की है।

खास बात यह है कि इस जीत में बीजेपी के हाथों कांग्रेस को मात मिली है।

दरअसल बेंगलूरु में मेयर का चुनाव का नतीजा आ गया है।

इस नतीजे में भारतीय जनता पार्टी ने जीत पर कब्जा जमाया है।

प्रियंका गांधी ने नए घर में किया प्रवेश, अखरोट की लकड़ी से बना है फर्नीचर और भी है बहुत कुछ खास

Karnataka: M Gowtham Kumar, BJP corporator from Jogupalya has been elected as the Mayor of Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP).