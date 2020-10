लद्दाख: LAHDC चुनाव में भाजपा के हाथ बाजी, 15 सीटों पर जीत दर्ज की

नई दिल्ली। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनाव ( Ladakh Autonomous Hill Development Council election ) भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने शानदार प्रदर्शन किया है। चुनाव में भाजपा ने 15 सीटें जीतीं और कांग्रेस ( Congress ) ने में 9 सीटें जीतीं हैं। इसके साथ ही 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। कुल 26 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। आपको बता दें कि एलएएचडीसी के लिए 22 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। भाजपा की जीत पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।

BJP wins 15 seats & Congress wins 9 seats in Ladakh Autonomous Hill Development Council election. Independent candidates win 2 seats.



Elections were held for a total of 26 seats.