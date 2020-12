बीटीसी के चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत, सीईएम के लिए पार्टी ने प्रमोद बोरो को आगे किया

नई दिल्ली। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनाव परिणाम आ गए है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार, हैदराबाद व राजस्थान की तरह इस चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि बोड़ोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि पहले वहां बीजेपी की एक सीट थी अब 9 हो गईं हैं।

Today Bodoland Territorial Council (BTC) results have come. BJP won 9 seats & in coalition with United People's Party Liberal we got an absolute majority. For Chief Executive Member (CEM) we've suggested the name of Pramod Boro & he'll take over as CEM:Union Min Prakash Javadekar pic.twitter.com/I2oilolIxw