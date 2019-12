रेप टिप्पणी पर राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किल, भाजपा महिला सांसदों ने EC में की शिकायत

नई दिल्ली। रेप संबंधी बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा की महिला सांसदों ने चुनाव आयोग में इस संबंध शिकायत दर्ज कराने के साथ ही राहुल गांधी कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में खासा हंगामा हुआ और फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसकी निंदा की।

शुक्रवार शाम केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई सांसद निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचे और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दफ्तर से बाहर निकलने के बाद ईरानी ने कहा, "महिलाओं को लेकर राहुल गांधी के बयान पर देश के आक्रोशित परिवारों की तरफ भाजपा की महिला सांसदों-कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से कड़ी सजा का निवेदन किया है। आयोग के अधिकारियों ने आश्वसन दिया है कि वे उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए निश्चित रूप से न्याय करेंगे।"

Union Minister and BJP leader, Smriti Irani: We have said this before that crimes against women should not be politicised. Rahul Gandhi dared to make rapes a political tool. We have requested Election Commission to take action. https://t.co/BJgOSYrJe6

ईरानी ने आगे कहा, "झारखंड में जारी विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसे निदंनीय बयान को दोहराया है और इसकी वजह है कि वह राजनीति कर सकें। महिलाओं के साथ अपराध का राजनीतिकरण न किया जाए, यह हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे राजनीतिक हथियार बनाने का दुस्साहस किया है।"

वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी की निंदा करते हुए कहा, "राहुल गांधी 'रेप इन इंडिया' कह कर क्या संदेश देना चाहते हैं? 'रेप' शब्द का इस्तेमाल करना इतना सहज कैसे है? क्या उन्हें एहसास है कि यह महिला के लिए कितना कष्टप्रद है? दो राज्यों में जहां इन मामलों की संख्या ज्यादा है, जहां महिला आयोग नहीं है, वहां कांग्रेस की सरकारें हैं। इस बारे में क्या कहेंगे?"

What does @RahulGandhi intend to convey by saying 'rape in India'? How come it's so easy to use word Rape so easy? Does he realizes how tormenting it can be for women?Two of the states with maximum number of cases, which doesn't have women Commission has Cong. gov. What about it?