कर्नाटक में कल कैबिनेट विस्तार, बीएस येदियुरप्पा को अमित शाह की अंतिम सूची का इंतजार

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कल यानी मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार करेंगे। येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अंतिम सूची भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सौंपेंगे। सोमवार को उन्हें यह सूची मिल जाएगी।

येदियुरप्पा ने कहा, "दो-तीन घंटे के भीतर मुझे अमित भाई (भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह) से फाइनल लिस्ट मिल जाएगी। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार कल किया जाएगा।"

कर्नाटक में काफी उठापटक के बाद बीते 26 जुलाई को बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि अभी उन्हें अपने मंत्रिमंडल का गठन करना है। येद्दि के इसस कदम की विपक्ष ने जमकर आलोचना की थी। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बाढ़ से प्रभावित कर्नाटक में मंत्रियों की कमी के चलते जिस स्तर के राहत कार्य होने चाहिए थे, वे प्रभावित हुए।

Met with the Honourable @HMOIndia and @BJP4India President Shri @AmitShah Ji in Delhi and held elaborate discussions concerning Flood Relief. pic.twitter.com/qHBXYqLTpJ