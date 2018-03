नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने स्पष्ट कर दिया है कि वह यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। लोकसभा उप चुनाव और फिर राज्यसभा चुनाव में सपा का साथ देने के बाद अब बसपा ने 2019 में भी एक साथ रहने का फैसला किया है। यह जानकारी बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी कोआर्डीनेटनर्स के सम्मेलन में दी। सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर आयोजित पार्टी शीर्ष नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा आने वाले आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। इसके साथ ही पार्टी नेताओं को बीजेपी के लोगों की बातों में न आने की अपील की गई।

They chant Ambedkar's name but oppress those belonging to the category. It's evident from the fact when Bhim Rao Ambedkar (BSP) was made to lose when BJP introduced an extra seat. BSP-SP didn't come together to fulfill selfish needs but to stand against BJP's misrule: Mayawati pic.twitter.com/H7CCRtbA95

प्रदेश ने गठबंधन को सराहा

बैठक में पार्टी नेताओ को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सूबे में सपा-बसपा गठबंधन बहुत जरूरी है। बसपा सुप्रीमो ने सपा-बसपा गठबंधन पर टिप्पणी करने वालों को कहा कि पार्टी ने यह कदम निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि जन कल्याण के लिए उठाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से सत्ता छीनने के लिए दोनों पार्टियों को एक साथ आना ही होगा। करीब आधा घंटा चली इस बैठक में पार्टी नेताओं में भी गठबंधन को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। मायावती ने कहा कि उप चुनाव से जाहिर हो चुका है कि प्रदेश में जनता ने सपा-बसपा के गठबंधन को दिल से सराहा है। यही कारण है कि बीजेपी नेताओं को दोनों पार्टियों को एक साथ आने जाने का भय और वो हमारे नेताओं को बहकाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी बीजेपी के कुशासन के खिलाफ खड़ी है और अब एक होने का वक्त है।

In 4.5 years of governance, BJP did only done drama, especially towards Dalits. Modi Ji spoke of BR Ambedkar in #MannKiBaat but his mindset is stark opposite of what Baba Saheb stood for. That is the reason BJP RSS was kept out of power in the past decades: BSP Chief Mayawati pic.twitter.com/U1ZC6bNStO