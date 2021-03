Budget session- 2 : तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सदन 01 बजे तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली। आज राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने के कुछ समय बाद राज्यसभा को 01 बजे तक के लिए स्थागित कर दिया गया है। बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू होने से पहले टीएमसी ने बजट सत्र को स्थगित करने की मांग की है। हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्षी संदस्यों के हंगामे से बाज आने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र दो के पहले दिन हंगामा सही नहीं है। आप सदन को चलने दें। ऐसा न होने पर मुझे पहले दिन ही कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा दुबारा 01 बजे तक के लिए स्थगित।

Rajya Sabha adjourned till 11 am as Congress MPs raise slogans demanding a discussion over rise in fuel prices pic.twitter.com/w8aoJycf9i