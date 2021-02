Budget Session : सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी, कांग्रेस सांसद ने कृषि कानूनों को बताया 'डेथ वारंट'

नई दिल्ली। एक तरफ जहां दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान चल रहा है। पंजाब से कांग्रेस सांसद बाजवा ने तो कृषि कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट करार दिया है। वहीं बीजेपी सांसदों ने दावा किया है कि पीएम मोदी मेहनत से देश को आगे बढ़ा रहे हैं।

You (govt) have dug up trenches to suppress farmers' stir. You've not done it for them, but for yourself. You snapped their water & electricity supplies & even removed toilets, without thinking that women are also there. This is a human rights violation: BSP MP Satish Mishra pic.twitter.com/QIZsmofTtD