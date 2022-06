By Election Result 2022: उत्तराखंड, केरल और ओडिशा में उपचुनाव के नतीजे घोषित, जानिए कहां कौन जीता

देश के तीन राज्यों उत्तराखंड, केरल और ओडिशा की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे तीन जून शुक्रवार को घोषित किए गए। दरअसल इन सीटों पर 31 मई को उपचुनाव हुए थे। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर धामी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।

देश के तीन राज्यों में हुए उपचुनावों को नतीजे शुक्रवार तीन जून को घोषित कर दिए गए। उत्तराखंड, केरल और ओडिशा की एक-एक विधानसभा सीटों के लिए 31 मई को उपचुनाव हुए थे। उत्तराखंड की चंपावत सीट के लिए उपचुनाव हुआ जबकि केरल की थ्रिक्काकारा और ओडिशा की ब्रजराजनगर सीट के लिए उपचुनाव करवाया गया था। उत्तराखंड की चंपावत सीट कुमाउं क्षेत्र में आती है, खास बात यह है कि यहां से बीजेपी उम्मीदवार और सीएम पुष्कर सिंह धामी की भाग्य का फैसला होना था। हालांकि नतीजों में धामी ने ऐतिहासिक जीत कर ली है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 54 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है।

By Election Result 2022 Today Check Who Win in Uttarakhand, Kerala And Odisha