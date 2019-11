कर्नाटक में पांच दिसंबर को होगा 15 सीटों पर उपचुनाव, चुनाव आयोग ने किया ऐलान

बेंगलूरु : इधर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद चल रही है। इस बीच कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई। राज्‍य के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार ने दी इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पांच दिसंबर को मतदान होगा और नौ दिसंबर को इसकी मतगणना होगी। राज्य में 11 नवंबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। नामांकन की तिथि 11 नवंबर से 18 नवंबर होगी।

Sanjeev Kumar, Chief Electoral Officer of Karnataka: Voting to take place on 5 December & counting of votes on 9 December for by-elections to 15 Karnataka Assembly Constituencies. Model Code of Conduct comes into effect from 11 November. pic.twitter.com/xkJY0Os5ws