नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश में जगह-जगह हो रहे विरोध को देखते हुए भाजपा अब व्यापक जनजागरण अभियान चलाकर लोगों की शंकाओं का समाधान करने में जुटी है।

भाजपा ने संगठन के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी बैठक गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर की। इसमें कई राज्यों के वरिष्ठ नेताओं सहित केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय इकाई के पदाधिकारी शामिल हुए।

भाजपा नागरिकता कानून को लेकर 15 जनवरी तक चलाएगी जनसंपर्क अभियान

बैठक में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तत्काल प्रभाव से 15 जनवरी तक नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में जनजागरण अभियान चलाने का निर्देश दिया। पार्टी पदाधिकारी बुद्धिजीवियों से मिलने से लेकर नगर-नगर और गांव-गांव जाकर जनता के सामने कानून की सही तस्वीर रखेंगे।

