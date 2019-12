नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर शाम 4.30 बजे होगी कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक

कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री करेंगे मार्च की अगुवाई संशोधन कानून (CAA) मुद्दे को लेकर काग्रेस कोर ग्रुप की बैठक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर शाम 4.30 बजे होगी। इसमें एक्ट के कारण देश में पैदा हुए हालात पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कांग्रेस इसमें अपनी रणनीति का भी ऐलान कर सकती है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पहले से ही 22 दिसंबर को पूरे देश में शांति मार्च निकालने की योजना बना चुकी है। योजना के अनुसार- जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां प्रदर्शन की अगुवाई मुख्यमंत्री करेंगे। गैर कांग्रेस शासित राज्यों में इसकी अगुवाई वहां के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे।

Delhi: Congress Core Group meeting to be held at the residence of party's interim president Sonia Gandhi, at 4:30 pm today, over the #CitizenshipAmendmentAct issue. (file pic) pic.twitter.com/4mCcUtRR70