CAA Protest: बीजेपी नेता का बड़ा बयान, बंदूक का जवाब बंदूक से मिलेगा

नई दिल्ली। देशभर में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) को लेकर विरोध प्रदर्शन के साथ हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ( RJD ) ने CAA के विरोध में शनिवार को बिहार बंद का आह्वान किया है। यहीं यूपी में हिंसक घटनाओं के बीच 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है।

खास बात यह है कि इन सब घटनाओं के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता का बड़ा बयान सामने आया है। तमिलनाडु में भाजपा के दिग्गज नेता एच राजा ने कर्नाटक के मंगलुरू में की गई पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा, 'बंदूक को हमारा जवाब भी बंदूक के जरिए ही दिया जाएगा।

Bihar: RJD leader Tejashwi Yadav at Mahagathbandhan (grand alliance) rally in Patna against #CitizenshipAct pic.twitter.com/9AWMyeTEyj