CAA विरोध पर सरकार सख्त, IB मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की कवरेज को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि वे ऐसा कोई प्रसारण न दिखाएं जिससे कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी हो।

Advisory is issued by Ministry of I&B for ensuring strict compliance to specific programmes codes under cable TV (Regulation) Act, 1995. It is reiterated that all TV channels may abstain from showing any content which is likely to instigate violence pic.twitter.com/HJ1XIzFdaH