मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों को आने लगे फोन, प्रधानमंत्री शाम को करेंगे चाय पर चर्चा

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वहीं पीएम चर्चा है कि 50 कैबिनेट मंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। जैसे—जैसे पीएम मोदी के शपथ लेने का समय बीतता जा रहा है, वैसे—वैसे नरेंद्र मोदी कैबिनेट की तस्वीर भी साफ होने लगी है। नेृतत्व की ओर से उन सभी नेताओं के पास फोन पहुंचने लगे हैं, जिनकों मोदी कैबिनेट में शपथ दिलवाई जानी है। इन संभावित मंत्रियों में अर्जुन मेघवाल, रामदास अठावले, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद आदि के नाम शामिल हैं। इन सभी के पास शपथ ग्रहण समारोह के लिएफोन कॉल पहुंच गई है। माना जा रहा है कि ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ ले सकते हैं।

पीएम मोदी करेंगे चाय पर चर्चा

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ से पहले शाम 4.30 बजे सभी संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर बैठक करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी नेताओं के साथ होने वाली इस चर्चा में मंत्रियों को अपना एजेंडा समझा सकते हैं। जिन संभावित मंत्रियों के पास फोन पहुंच रहे हैं, उनको पीएम आवास पर पहुंचने के लिए कहा जा रहा है।

Republican Party of India leader,Ramdas Athawale: I believe that Modi Ji will consider me to be a minister.I'm hopeful of getting a phone call regarding it today.Names of Ram Vilas Paswan,Anupriya Patel&Arvind Sawant have come, I think I will also get a chance to serve the nation pic.twitter.com/b7yaaCpA1d