हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका, कैप्टन अभिमन्यु और सोनाली फोगाट हारे

नई दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के परिणामों ने हर किसी को चौंका दिया है। यहां बीजेपी के कई मंत्रियों की करारी हार ने जनता की सोच को सामने ला दिया है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद सीट से चुनाव हर गए हैं।

इस बीच उन्होंने कहा कि हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में. कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही. हम हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं।

Captain Abhimanyu, Haryana Finance Minister& BJP candidate from Narnaund constituency in Hisar district: As per the latest trends, I feel that public mandate is in favor of Jannnayak Janta Party (JJP). We respect public mandate. pic.twitter.com/odkfpkseOy

#WATCH Former Haryana CM BS Hooda in Rohtak: The time has come for Congress, JJP, INLD, and independent candidates to come together to form a strong government. #HaryanaAssemblyElections pic.twitter.com/r255Dsju5H