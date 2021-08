कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से की मुलाकात, किसान प्रदर्शन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान पिछले साल से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान बीते कई महीनों से डटे हुए हैं और अब जंतर-मंतर में किसान संसद लगाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। किसान आंदोलन को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने अपनी समर्थन भी दिया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों में सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा के हैं।

इस बीच अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने अमित शाह से किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर दखल देने की मांग की। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन से सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा पर असर पड़ रहा है।

बैठक के दौरान दोनों के बीच किसानों के प्रदर्शन समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम अमरिंदर के मीडिया सलाहकार ने जानकारी देते हुए बताया- "मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से किसानों के विरोध को हल करने के लिए हस्तक्षेप करने और विरोधी ताकतों को उनके गुस्से का फायदा उठाने से रोकने के लिए कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया। कैप्टन अमरिंदर ने लंबे समय तक चलने वाले किसान आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों का हवाला दिया।"

उन्होंने आगे बताया, सीएम अमरिंदर ने केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के इनपुट का हवाला देते हुए कहा कि संभावित लक्ष्य ट्रेनों, बसों और मंदिरों, प्रमुख किसान नेताओं (ऐसे 5 नेताओं पर विशिष्ट इनपुट प्राप्त हुए थे, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था), आरएसएस कार्यालय, आरएसएस/भाजपा/शिवसेना पंजाब में स्थित नेता हो सकते हैं।

Met Home Minister @AmitShah today to once again impress upon urgent need to #RepealFarmLaws and break deadlock with farmers who have rejected these legislations. Sadly hundreds farmers & farm workers have lost their lives in their fight for their rights since the agitation.