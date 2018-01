चारा घोटाले में लालू यादव को 1 दिन की राहत, अब कल होगा सजा का ऐलान

रांची: चारा घोटाले में दोषी कराए दिए गए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक दिन की राहत मिल गई है। दरअसल, सीबीआई कोर्ट अब इस मामले में गुरुवार को सजा का ऐलान करेगी। सीबीआई की विशेष अदालत में लालू के वकील की दलील पर सजा के ऐलान को कल तक के लिए टाल दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू यादव फिर से जेल वापस लौट गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने तेजस्वी, रघुवंश प्रसाद सिंह और मनोज झा को कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है।

16 लोग है इस केस में दोषी

इससे पहले बुधवार को कोर्ट में सजा के ऐलान के वक्त को लेकर कुछ विवाद होता नजर आया था, लेकिन आखिर में अदालत ने सजा के ऐलान को कल पर टाल दिया है। आपको बता दें कि करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के अलावा 16 अन्य आरोपी भी हैं, जिनके लिए आज सजा का ऐलान होगा। लालू यादव समेत सभी 16 आरोपी सीबीआई अदालत में आज पेश हुए।

सीबीआई कोर्ट ने लगाई है लालू पर ये धाराएं

इससे पहले लालू यादव समेत 16 आरोपियों को चारा घोटाले में 23 दिसंबर को दोषी करार दिया गया था और सजा के ऐलान को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में सभी को दोषी ठहराया था। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और ध्रुव भगत समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया था। लालू समेत 16 दोषियों पर अदालत ने धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13( 2) के तहत आरोप तय किए हैं।

