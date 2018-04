नई दिल्ली। सीबीएसई पेपर लीक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जबरदस्त तरीके से सरकार और पीएम मोदी पर हमलावर हो रहे हैं। पहले पीएम को 'वीक चौकीदार' बताने के बाद अब उन्हें एक नई किताब लिखने की सलाह दी है। राहुल ने पीएम द्वारा लिखी गई एक्जाम वारियर्स पर तंज कसते हुए उनसे पेपर लीक पर किताब आने की बात कही है।



Exam Warriors 2 लिखे पीएम

राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम ने Exam Warriors लिखी, इस किताब में जिक्र है कि बच्चों को परीक्षा के दौरान कैसे राहत मिले

अगला कदम: Exam Warriors 2 आएगी, एक ऐसी किताब दो परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद परेशान छात्र और उनके माता-पिता को तनाव से कैसे राहत मिलेगी।

PM wrote Exam Warriors, a book to teach students stress relief during exams.



