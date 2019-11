महाराष्ट्र में बढ़े सियासी संकट पर अब केंद्र करेगा फैसला, राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता

नई दिल्ली। महाराष्ट्र चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में हर घंटे नेताओं की बयानबाजी ने सियासी समीकरणों को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बीच जो खबर आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र में वर्चस्व की लड़ाई अब केंद्र तक पहुंच गई है।

जी हां महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी? मुख्यमंत्री कौन होगा? किसके हाथ में क्या ताकत होगी? इसका फैसला अब केंद्र सरकार करने जा रही है।

इससे पहले बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच मौजूदा हालातों को लेकर गहन मंथन हुआ।

महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला, अब शिवसेना को दिया..

Sanjay Raut: If you (BJP) have the numbers,form the govt. If you don't have the numbers then admit it. Constitution is for the people of this country,it is not their (BJP's) personal property.We know the constitution well.We'll form CM of Shiv Sena in Maharashtra constitutionally https://t.co/Tw1YL3Ubvl