केंद्र सरकार ने ट्विटर को जारी किया नोटिस,  बीजेपी सांसद ने कार्रवाई का किया समर्थन

नई दिल्ली। लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जेटी नामग्याल ने भारत सरकार द्वारा ट्विटर नेटवर्किंग साइट को नोटिस जारी करने की कार्रवाई का खुलकर स्वागत किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल सही है।

I welcome the move taken by Centre, Ladakh is now a Union Territory & people should know it. This decision is taken by our PM & social media sites like Twitter can't change it: J.T Namgyal, BJP MP Ladakh on notice to Twitter for showing Leh as part of J&K instead of UT of Ladakh pic.twitter.com/F6CqrYqXeK