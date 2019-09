केन्द्रीय मंत्री अठावले का पाकिस्तान को दो टूक, युद्ध से बचान है तो PoK भारत को दे दो

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों देशों की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। मामला अब PoK को लेकर गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि युद्ध से बचना है तो PoK भारत को दे दो।

चंडीगढ़ पहुंचे मोदी के इस मंत्री ने पाकिस्तान पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के हित में है कि वह अपने कब्जे वाला कश्मीर भारत को सौंप दे। अठावले ने कहा कि कई खबरों में यह सामने आया है कि वहां के लोग पाकिस्तान से नाखुश हैं और वे भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर काफी ऐतिहासिक फैसला लिया है।

उन्होंने कहा कि मोदी एक जोशीले प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान इसे पचा नहीं पा रहा है। उसने कश्मीर मुद्दा उठाने का एक बार फिर असफल प्रयास किया। अठावले ने कहा कि पाकिस्तान को अब पीओके को हमें दे देना चाहिए और ऐसा करना पाकिस्तान के हित में होगा।

