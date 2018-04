नई दिल्ली। एससी/एसटी एक्ट को लेकर आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर केन्द्र ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। याचिका में केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि अदालत के फैसले ने कानून को कमजोर करने का काम किया है। याचिका में केन्द्र ने कहा कि कानून को समाज की आवश्यक्ता बताते हुए कहा है कि इसमें शामिल अग्रिम जमानत न देने के प्रावधान को खत्म नहीं जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र के पुनर्विचार याचिका को विचार के स्वीकार कर फिलहाल लंबित रख लिया है।

Central govt files written reply in Supreme Court over the judgement regarding SC/ST Act, states, 'It is submitted that the confusion created by this judgment may have to be corrected by reviewing the judgment and recalling the directions issued by this Honorable Court.' pic.twitter.com/lscZsRJdAB