केंद्र सरकारः नए नहीं हैं डिटेंशन सेंटर, NRCसे न जोड़ा जाए

नई दिल्ली। हिरासत केंद्रों (डिटेंशन सेंटर) को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा कि कई राज्यों में ये केंद्र कई दशकों से हैं और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के साथ इन्हें किसी भी प्रकार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इन डिटेंशन सेंटरों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें विपक्षी दलों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार कथित तौर पर एनआरसी से बाहर किए जाने की स्थिति में लोगों को यहां रखेगी।

डिटेंशन सेंटर्स के मुद्दे पर सामने आई घटनाओं की विशेषताओं और अनुक्रम को सूचीबद्ध करते हुए एक सरकारी बयान जारी किया गया है।

Detention Centers Under Construction in Assam . For Folks to be marked "Foreigner" in Foreigners Tribunal.



13 Lakh Hindus Left out of NRC .



11 Lakh - Hindu Bengalis-Victims of Partition who came to India to Protect Hindu Identity. Reward by Hindu Partypic.twitter.com/TcRiBgVcdz