नई दिल्ली: एनडीए सरकार से तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के अलग होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव भी शामिल हुए। राम माधव ने पत्रकारों से कहा, 'हमने एक प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत हम आंध्र प्रदेश के लोगों को बताएंगे कि केंद्र सरकार ने उनके लिए कितना काम किया है और आगे क्या करेगी।'उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। राम माधव ने कहा कि पिछले चार सालों में केंद्र की सरकार ने आंध्र के लिए बहुत कुछ किया है। और यहां के लोगों के लिए आगे भी काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आंध्र के लोगों के साथ हर मुद्दे पर अपना स्टैंड स्पष्ट रखना चाहती है।

We will explain to the people of Andhra Pradesh the things we have done for them in last 4 years and things we will do. We are ready to do more than the special status: Ram Madhav, BJP National General Secretary after meeting of Andhra Leaders with BJP President Amit Shah pic.twitter.com/WtLrdDwWJG