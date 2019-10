हरियाणा: मनोहर लाल खट्टर ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, दुष्यंत चौटाला बने डिप्टी CM

नई दिल्ली। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) का गठनबंधन होने के बाद मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बन गई है।

मनोहर लाल खट्टर आज दीपावली के शुभ अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही राज्यपाल ने जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल भी मनोहर लाल खट्टर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान सुखबीर बादल लगातार खट्टर पर निशाना साध रहे थे।

Chandigarh: BJP's Manohar Lal Khattar and JJP's Dushyant Chautala arrive on the stage at the Raj Bhavan. BJP national working president JP Nadda is also with them. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/MSN2P8zuGS